Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM В Республике Алтай процент вакцинации от общего числа поставленных доз к 1 марта составляет 83%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего здесь привились 6148 человек, 2596 из которых завершили двукратную иммунизацию.

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Тем временем в медицинские учреждения республики поступила очередная партия вакцины в количестве 1 тыс. доз. Таким образом, всего сюда поставили более 7,4 тыс. доз препарата.

«Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» или по телефону поликлиники по месту жительства. В муниципальных образованиях можно обратиться в регистратуры районных больниц», — отметили в правительстве.