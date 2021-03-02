Москва, , 13:10 — REGNUM В случае вакцинации, по правилам эпидемиологии, человек не должен носить защитную маску, однако они могут оставаться переносчиками вируса для непривитых. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«По всем законам эпидемиологии, если человек привился и дал хороший иммунный ответ, ему маски носить не нужно. Другое дело — возможно, у человека транзиторное ношение. То есть, человек является переносчиком и может быть опасен для других, при этом он сам не болеет», — сказал Онищенко.

По его словам, в России остаётся «зона terra incognita» — это «группа людей, которая в бессимптомной или лёгкой форме переносит заболевание».