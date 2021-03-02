Москва, , 13:02 — REGNUM Врач должен прививать человека той вакциной, которая есть, и в этой связи не нужно выбирать между российскими вакцинами. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»), ответивший на вопрос ИА REGNUM о возможности выбора между тремя российскими вакцинами от COVID-19.

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«Задают вопрос: а как выбрать вакцину? Выбирать не надо: врач назначит ту, которая есть. У нас есть три вакцины, они примерно равны по безопасности и эффективности», — сказал Онищенко.

По его словам, «новомодная тенденция» выбирать вакцину его, с одной стороны, «радует, потому что люди начали интересоваться»: «Давайте доверять врачам и идти на вакцинацию, и там врач примет решение, можно вам прививаться или нет. Вторая сторона: давайте прекратим считать «волны» и назначать сроки, а просто будем работать. Наступает период прагматичного отношения к инфекции, но мы располагаем вакцинами, знаем клинику вируса, и давайте в этой логике действовать».

Онищенко назвал пандемию «перманентным процессом», в котором надо жить: «Борьба между микромиром и человеком никогда не прекращалась».