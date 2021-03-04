Волгоград, , 14:52 — REGNUM На территории Волгоградской области за последние сутки зарегистрированы семь летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 800 человек, сообщили ИА REGNUM 4 марта в региональном оперативном штабе.

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Список смертельных случаев пополнили два жителя Волгограда, женщина из Волжского, два жителя Михайловского района, жительница Руднянского района и житель Кумылженского района. Возраст пациентов — от 46 до 80 лет. С начала пандемии в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались уже 800 человек.

В общей сложности инфекцию выявили у 50 тысяч 65 человек, выздоровели 47 тыс. 892 волгоградца.