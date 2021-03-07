Москва, , 09:58 — REGNUM Российские инфекционисты считают, что третья волна пандемии коронавируса в России придется на середину весны 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости, опросившее ряд врачей-инфекционистов.

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Так, главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в середине весны начнется повышение уровня заболевоемости коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме, иммунитет к ней будет не настолько выраженным и вполне могут заразится люди, которые переболели COVID-19 в прошлом году.

Он также отметил, что далеко не все, кто перенес COVID-19 в легкой форме в прошлом году обращались к врачам, так как боялись сесть на самоизоляцию, поэтому статистика по коронавирусной инфекции, конечно же, неполная.

Также Тимаков отметил, что весна — это обычное время повышения сезонной заболеваемости — воздух способствует передаче коронавируса из-за определенной влажности и температуры, иммунитет снижен. Если третий пик пандемии будет, то на спад он пойдет к концу мая.

С Тимаковым в целом согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДНСергей Вознесенский. Он отметил, что есть надежда, что третий пик пандемии не будет таким сильным, как второй, так как все же идет вакцинация и к апрелю-маю количество вакцинированных будет существенным.

Напомним, что сейчас идет спад второй волны пандемии коронавируса в России. Фиксируется устойчивый спад суточного прироста числа выявленных случаев заражения, однако власти призывают не пренебрегать мерами безопасности.