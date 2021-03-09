Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлен 151 случай заражения коронавирусом, что на пять меньше предыдущего показателя, сообщает 9 марта оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получает 21 человека, еще 130 человек находятся дома под меднаблюдением.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составляет 0,3%, а коэффициент распространения — 0,896 (на 8 марта — 0,895).

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 48 366 носителей коронавируса. Выздоровели 40 977 человек. На сегодняшний день в стационарах на лечении пребывают 849 пациентов с коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 скончались 1796 пермяков, в том числе четыре смерти подтверждены за последние сутки. Кроме того, 1205 носителей коронавируса умерли по причине сопутствующих заболеваний (трое — за последние сутки).