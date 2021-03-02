Новосибирск, , 11:19 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 111 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 79 лет, две женщины в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 67 лет, 72 года, 74 года, 86 лет. Всего в регионе умерли 1452 человека, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находится 91 человек, на ИВЛ — 16 пациентов».Всего в регионе выявлено 35 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 2031 ребенка; 32 995 пациентов выздоровели (+110 за сутки).