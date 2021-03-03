Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM Число зарегистрированных в Свердловской области браков в 2020 году уменьшилось на 18% по сравнению с годом до этого, сообщила на пресс-конференции замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова.

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Всего в области зафиксировали 24 157 актов о заключении брака. Это меньше на 18% (на 5,3 тыс.), нежели было в 2019 году.

На такую негативную динамику могли повлиять ограничительные меры, введённые для профилактики COVID-19, возникший кризис, а также тот факт, что 2020 год был високосным.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале сильно выросла смертность за декабрь 2020 года.

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