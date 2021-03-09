Белгород, , 14:10 — REGNUM 93 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 9 марта — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 182 добровольца, зарегистрированы три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 32 305 случаев заражения коронавирусом. В стационарах лечатся 946 пациентов, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Получают амбулаторную помощь 3 111 человек, на самоизоляции 10 728 белгородцев. Выздоровели 27 740 человек, в том числе шестеро выписаны за последние сутки, от осложнений на фоне инфекции скончались 508 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы в общей сложности 87 999 заявок. Прошли полный курс иммунизации 45 779 человек, получили первый компонент вакцины — 86 557 белгородцев.