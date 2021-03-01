Москва, , 15:04 — REGNUM Российских туристов предупредили, что в 11 странах мира действует обязательный 14-дневный карантин по коронавирусу в специальных отелях-обсерваторах. В некоторых странах за пребывание в таких отелях туристу придется заплатить из своего кармана, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Так, обязательный карантин туристам придется пройти в Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Китае, Сингапуре, Индии, Катаре, Южной Корее, на Филиппинах, в Таиланде и Великобритании. Если карантина будет нарушен, то он продлевается на более длительный срок.

Две недели карантина в Австралии обойдутся туристы в 3000 австралийских долларов (175 тыс. руб.), в Новой Зеландии 3100 новозеландских долларов (169 тыс. руб.), в Китае — от 4200 юаней (48 тыс. руб.) до 7000 юаней (80 тыс. руб.).

В Сингапуре за пребывание в отеле-обсерваторе придётся заплатить $2 тыс. (147 тыс. руб.) и 200 сингапурских долларов за каждый тест на коронавирус, в Индии — от 1400 до 3 500 рупий (от 1400 руб. до 3500 руб. в сутки), в Великобритании — 1750 фунтов стерлингов (183 тыс. руб.).

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