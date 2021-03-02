Барнаул, , 07:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2352 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 512 человек, +26 за сутки) и ОРВИ (24 734 человека, +95 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 797 (+131 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 355 (+4 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 95 пациентов (-9 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2025 детей (+7 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 39 102 человека (+123 за сутки).

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