Нижний Новгород, , 15:07 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 марта выявили 1830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1844 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 536 638 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 384 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 273, в Саратовской области — 189, в Пермском крае — 169, в Пензенской области — 140, в Башкирии — 133, в Кировской области — 122, в Ульяновской области — 100, в Оренбургской области — 76, в Удмуртии — 75, в Татарии и Чувашии — по 51, в Мордовии — 42, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 98 495 случаев, в Саратовской области — 50 459, в Самарской области — 49 899, в Ульяновской области — 48 189, в Пермском крае — 47 735, в Пензенской области — 39 043, в Оренбургской области — 37 979, в Кировской области — 37 114, в Башкирии — 29 259, в Удмуртии — 28 598, в Чувашии — 21 652, в Татарии — 18 235, в Мордовии — 18 059, в Марий Эл — 11 922.

Полностью выздоровели 480 946 жителей округа, за последние сутки выписаны 2204 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 809 человек, за минувшие сутки скончались 68 жителей Поволжья. Накануне умер 71 житель округа.

По-прежнему почти на 300 случаев расходятся данные регионального штаба и общефедерального по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 5 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 364 человека, в течение минувших суток летальных случаев не было. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 654 жителя Удмуртии скончался с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 301 159 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 024 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 885 321 житель России, за сутки выписаны 15 464 человека. 88 285 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 462 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 327 553 человека.