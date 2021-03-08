Пермь, , 19:50 — REGNUM В Пермском крае организации общепита вернулись к прежнему режиму работы. Это произошло 7 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

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Теперь они могут работать и в ночное время, с 1:00 до 6:00 по местному времени. В правительстве региона уверены, что и посетители баров, ресторанов и кафе, и персонал уже научились соблюдать противоэпидемические меры, прописанные Роспотребнадзором. Эти меры остаются в силе.

Проведение банкетов, дней рождения, корпоративов и других торжеств остаётся под запретом. Также до 21 марта продлены ограничения на проведение дискотек, а также развлекательных и культурно-массовых мероприятий.