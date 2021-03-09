Ижевск, , 16:05 — REGNUM С 1 августа по настоящее время в Удмуртию воздушными транспортом из-за границы прибыли 17 334 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Из этого числа 482 человека не сдали по приезду обязательный тест на коронавирус, являясь потенциальными носителями инфекции. По данным фактам было составлено 184 протокола об административном правонарушении, до 9 марта суды республики по итогам рассмотрения 68 таких дел наложили штрафы на общую сумму 573 тыс. рублей.

При этом 209 человек, по итогам сдачи въездных тестов, оказались носителями коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в Удмуртии выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 74 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 972 случаев. Всего в республике выздоровели с начала пандемии 25 660 человек. 365 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2947 человек.

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