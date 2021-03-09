Саранск, , 12:23 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 марта выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был выявлен 41 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 223 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 35 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 194 жителя Мордовии. 172 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 644 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2096 человек.