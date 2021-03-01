Кемерово, , 15:57 — REGNUM В Кемеровской области проходит голосование на лучший эскизный проект будущего памятника, посвящённого самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции. В областном конкурсе равное количество голосов членов жюри набрали три проекта в виде дизайнерских скульптурных форм. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Идеи будущего памятника медицинским работникам в Кузбассе Министерство здравоохранения Кузбасса

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«Эскизный проект доцента КемГИК Валерия Васильевича Треска — «Медицинским работникам Кузбасса». Работа руководителя творческой мастерской скульптуры и художественного литья Константина Мелатдиновича Зинича — «Дистанция 1,5 метра». Конкурсная работа студента Московского государственного академического художественного института им В.И. Сурикова Давида Константиновича Зинича — «Врачам-героям посвящается», — уточнили в минздраве.

Кузбассовцам предлагают выбрать «наиболее выразительный и достоверный образ из представленных идей памятников». Уточняется, что вынесенные на голосование эскизные проекты будут доработаны авторами.

Голосование продлится с 1 по 14 марта.