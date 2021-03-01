Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 99 и 98. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По данным на 1 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 47 786 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 98.

Победили болезнь 44 284 пациента, из них за последние сутки вылечились 99 человек. Доля выздоровевших составляет 92,7%. В настоящее время лечение от COVID-19 официально продолжают 2668 пациентов.

Также в Ульяновской области скончались ещё 15 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 814 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до 31 марта продлили действия повышенной готовности. При этом снят ряд ограничений: в частности, учреждения дополнительного образования вернулись в штатный режим работы, отменили ограничений по числу гостей при регистрации браков в органах ЗАГС, разрешили проводить массовые мероприятия в зданиях и сооружениях с приглашением до 50 человек.