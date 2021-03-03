Псков, , 18:53 — REGNUM Действующий в Псковской области режим ограничений в связи с коронавирусной инфекцией пока необходимо сохранить в том виде, в каком он существует в настоящее время. Послабления будут только для масленичных гуляний. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 марта на заседании регионального оперативного штаба.

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Как сообщили в пресс-службе губернатора, на прошлой неделе число новых заболевших ковидом в области снизилось на 18%, но суточный прирост остается на высоком уровне — порядка 100 случаев в день.

«Всё говорит о том, что сохраняющийся баланс довольно хрупкий, любое необдуманное смягчение ограничений может его нарушить», — сказал губернатор.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, первостепенной задачей сейчас является возвращение медучреждений Псковской области к штатной работе.

«Возобновление плановой медицинской помощи сейчас имеет крайне важное, принципиальное значение. Нужно принимать во внимание, что персонал больниц вымотан от работы в экстремальных условиях. Поэтому мы должны двигаться в сторону постепенного снижения нагрузки на систему здравоохранения, чтобы плановая медпомощь оказывалась в полном объеме», — сказал губернатор.

Подчеркнув необходимость в целом сохранить имеющиеся ограничения, глава региона предложил рассмотреть возможность допуска подростков от 14 лет в торговые центры без сопровождения взрослых. «Устраивать в торговых центрах массовые сборы, гулянки не нужно — за этим будут строго следить. Не подводите себя и своих друзей», — обратился Михаил Ведерников к студентам.

Также губернатор обратился к Главному санитарному врачу региона с предложением рассмотреть возможность проведения Масленицы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.«О праздничных концертах и других массовых мероприятиях речи нет, но отдельные ярмарочные элементы, считаю, вполне допустимы», — приводит слова Ведерникова официальный канал Псковской области.

«Впереди у нас праздники. Ответственных лиц прошу серьезно к этому отнестись. Давайте сделаем все, чтобы мы пусть и не быстро, но уверенно и поступательно двигались к полной отмене ограничительных мер», — заключил Михаил Ведерников.

За последние сутки в Псковской области выявлено 92 новых носителя коронавируса, общее их число возросло до 32 276 за время пандемии. Выздоровели 21 218 человек, в том числе 125за последние сутки. Умерли от ковида 173 человека.

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