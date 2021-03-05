Казань, , 12:04 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 51 человека. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 53 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 5 марта, выявили 18 235 случаев инфицирования. Выздоровели всего 14 937 пациентов, за сутки — 95 человек. С начала наблюдения подтверждены 352 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, пять — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 25 пациентов, 26 — лечатся на дому. Больше всего новых инфицированных среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек, от 60 до 70 лет — 13 зараженных, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 23 носителей вируса, 11 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в России за весь период от коронавируса скончалось 88 285 человек.

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