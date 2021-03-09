Благовещенск, , 12:01 — REGNUM В Приамурье вакцинировались от коронавируса 38 859 человек. Второй компонент препарата «Спутник V» получили 21 311 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Вакцинация в области проводится по трём приоритетным группам. Так, прививку уже получили 29 205 человек, которые входят в группу первого уровня.

В Приамурье поступило ещё 6,4 тыс. доз вакцины от коронавируса

«Вся вакцина распределена по медорганизациям, в максимально короткие сроки они ее получат и запустят в оборот. Стоит задача закончить вакцинацию по 1-му приоритету и все силы направить на вакцинацию амурчан по второму приоритету», — пояснила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшие сутки выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 29). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 289 человек, за неделю с 1 по 7 марта — у 287.