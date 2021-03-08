Ростов-на-Дону, , 18:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 268 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 марта.

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Новые случаи заражения установлены в 35 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (101). Четверть носителей инфекции — люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 75 тыс. 228 жителей Ростовской области.