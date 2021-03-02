Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM Военнослужащим роты почётного караула, которая откроет парад Победы 9 мая 2021 года в Екатеринбурге, поставили первые прививки от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Вакцинацию проводят в отношении тех, кто ранее не болел COVID-19 и не имел симптомов простудных заболеваний на момент вакцинации. Пока военнослужащим поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Перед этим их протестировали на наличие антител.

«Вакцинация военнослужащих Центрального военного округа проводится на добровольной основе», — уверяют в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Екатеринбурга уведомили через портал госуслуг о пройдённой вакцинации от COVID-19, хотя гражданин не прививался от инфекции.

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