Саранск, , 22:08 — REGNUM На следующей неделе в Мордовию поступит еще одна партия вакцины от коронавируса в объеме 7,3 тыс. доз. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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До настоящего момента в республику уже поступило 40 837 доз вакцины «Спутник V», реализовано на данный момент 94,4% препарата. Первый компонент вакцины получили 38 526 жителей Мордовии. В первую очередь вакцинируются граждане старше 65 лет, а также медицинские работники.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Мордовии в режиме ковидных госпиталей работают восемь медицинских учреждений. В них имеется 935 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. По данным на 3 марта, занято 684 койки, сегодня свободными остаются 29% мест.