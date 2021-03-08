Краснодар, , 12:13 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 7 марта, сообщалось о 138 новых случаях заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«В Краснодаре выявили 35 случаев, в Армавире и Анапе — по девять, в Усть-Лабинске — восемь. По семь заболевших в Сочи, Тихорецком и Туапсинском районах, шесть — в Геленджике. По пять положительных результатов в Щербиновском и Крымском районах. По четыре — в Белоглинском и Мостовском», — сообщили в оперативном штабе.

С 12 марта 2020 года в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 570 человек, показатель заболеваемости на 8 марта на 100 тысяч населения равен 697,2.

Выздоровели 34 506 жителей, в том числе за последние сутки выписаны 118 пациентов. Скончались 2 042 человека. В стационарах лечатся 1007 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 76 человек, четверо пациентов на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Дома лечатся 2015 человек.