Рязань, , 11:56 — REGNUM Ещё 64 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 3 марта — на одного больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 72 пациента, скончались три человека.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,3%. Всего в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 669 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 10 478 человек. Выздоровели 22 тыс. 708 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались три пациента, всего в регионе зарегистрированы 304 смертельных случая от COVID-19.