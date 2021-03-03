Казань, , 13:43 — REGNUM В Татарии с начала пандемии от коронавируса погибли 27 медработников. Связь с профессиональной деятельностью подтвердилась в восьми случаях, еще в девяти — идет расследование. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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27 человек из когорты медработников скончались с момента начала пандемии, отметил он. «У 10-ти из них связь с профессиональной деятельностью отсутствует, у восьми она подтверждена, еще по девяти случаям продолжается расследование», — разъяснил представитель республиканского минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории.

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