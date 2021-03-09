Волгоград, , 11:56 — REGNUM В Волгоградской области 9 марта подтверждены 145 случаев заражения коронавирусом, что на три случая меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2426 человек, выписаны после лечения ещё 126 пациентов, зарегистрированы пять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 50 820 носителей коронавируса. Выздоровели 48 603 человека, от осложнений, вызванных СОVID-19, скончался 831 пациент.

В стационарах региона лечатся 2 409 взрослых и 17 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 386 пациентов.