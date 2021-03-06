Брянск, , 12:02 — REGNUM Ещё 91 носитель коронавируса выявлен в Брянской области 6 марта — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 95 пациентов, зарегистрирован один летальный исход, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждены 33 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 32 тыс. 591 человек, от осложнений, вызванных, скончались 263 пациента.

За сутки лаборатории проверили 1779 тестов, всего выполнены 467 тыс. 706 исследований на коронавирус.