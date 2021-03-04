Москва, , 12:22 — REGNUM В Москве возобновляет плановую работу ГКБ №15 им. О. М. Филатова, сообщили 4 марта в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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В пресс-службе отметили, что больница «на протяжении года играла важнейшую роль в борьбе с опасным заболеванием» — коронавирусной инфекцией. В ней было развёрнуто 1877 коек для ковид-пациентов.

Сейчас помещения прошли обработку, а персонал больницы проверен на наличие COVID-19. В «красной зоне» остаётся только роддом, где принимают заражённых вирусом беременных женщин. Однако его помещения расположены в отдельном корпусе.

«Уже за первые сутки работы ГКБ № 15 приняла 223 пациента», — приводит пресс-служба слова главного врача Валерия Вечорко.

Также в больнице возобновляет дежурство вертолёт экстренной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 11 385 носителей коронавируса, из них 2150 — в Москве.

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