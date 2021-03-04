Саранск, , 20:48 — REGNUM В Мордовии продлеваются ограничения для работающих граждан в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Так, в период с 9 по 19 марта застрахованные лица смогут получить больничный лист и соблюдать самоизоляцию.

Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности врио главы республики Артем Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в республике выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 45 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 017 случаев.