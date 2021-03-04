Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 271 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 марта. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 277 человек.

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Новые носители коронавируса выявлены в 35 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (106), Гукове, Новочеркасске, Таганроге и Кагальницком районе (по девять). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 4,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 74 тыс. 145 случаев заражения коронавирусом.

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