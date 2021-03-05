Москва, , 14:57 — REGNUM Массовая вакцинация российским препаратом «ЭпиВакКорона» начнётся во второй половине марта 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», — сказал Максютов.

По его словам, вакцина не принуждает иммунитет напрягаться и лишь формирует ключевые антитела к коронавирусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять в отношении лиц старше 60 лет.

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