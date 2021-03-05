Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM В Свердловской области возник перерыв с поставками вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

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Пробел в поставках произошёл из-за производителя, уточнил Козловских.

«Об этой ситуации было известно заранее, это связано с технологическими процессами у производителя вакцин», — сказал главный санитарный врач.

Предполагалось, что перерыв будет в конце февраля — начале марта 2021 года. После мартовских праздников поставки вакцины должны пойти по нарастающей, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в очередь на прививку от COVID-19 стояли более 62 тыс. жителей Екатеринбурга, согласно данным на 3 марта 2021 года.

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