Саратов, , 09:44 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 1 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 49 705 человек, за сутки инфицированы 195 жителей. Накануне заболели 198 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 877 пациентов, или 90,3%, за сутки — 179 человек. Всего скончались 642 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В Саратове подтверждено 83 новых случая, в Энгельсском районе — 20, 19 — в Балаковском, 13 — в Балашовском, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 70 пациентов, 39 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 33 человека — в возрасте от 40 до 49 лет, 12 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у восьми человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 213 тыс. исследований, за сутки — почти 5,2 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для жителей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, продлили режим самоизоляции до 15 марта.

Читайте также: В Саратовской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет