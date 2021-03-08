Тула, , 14:38 — REGNUM Праздничную акцию для врачей и пациенток Тульской областной клинической больницы провели активисты регионального волонтерского центра «Единой России», представляющие команду «Молодой Гвардии», 8 марта, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

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«Международный женский день — праздник, наполненный теплом и самыми искренними улыбками. Волонтеры приехали подарить хорошее настроение, улыбки и положительные эмоции женщинам, которые сегодня находятся в стенах стационарного учреждения», — прокомментировал акцию руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Тульской городской Думы, волонтер Никита Бурвиков.

Перед окнами реабилитационного центра, в котором сегодня проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, участники акции растянули плакаты с поздравлениями с Международным женским днем.

Волонтеры также вручили медикам и пациенткам конфеты и букеты тюльпанов. Всего подарки были переданы 150 сотрудницам и пациенткам, вынужденным встречать праздник вне дома.