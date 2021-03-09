Ставрополь, , 14:35 — REGNUM В Ставропольском крае темпы вакцинации против коронавируса остаются наиболее высокими в Северо-Кавказском федеральном округе. К 9 марта число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 уже достигло 72 618 человек. Такие данные привело министерство здравоохранения края.

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Вторым компонентом вакцины привиты 39 709 жителей Ставропольского края. В числе принявших участие в вакцинации — 34 445 пациентов старше 60 лет.

Напомним, население Ставропольского края составляет более 2,794 млн человек. С учетом того, что охватить вакцинацией планируется не менее 60% населения края, число привитых должно составить около 1,676 млн человек.

В настоящее время Ставрополье является лидером в СКФО по темпам вакцинации.

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