Брянск, , 11:59 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 8 марта, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 106 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждён 33 тыс. 631 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 32 тыс. 802 человека.

В лабораториях региона выполнено 470 тыс. 501 исследование на инфекцию, в том числе 664 теста проверены за сутки.