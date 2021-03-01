Краснодар, , 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 28 февраля, сообщалось о 157 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявлено 43 случая, в Сочи — 21, в Армавире — 14. В Новороссийске и Тихорецком районе заболели по девять человек, в Анапе — семь, в Кавказском районе — шесть. По пять новых пациентов в Новопокровском, Выселковском, Динском, Отрадненском, Апшеронском районах. Три положительных результата получено в Геленджике, по два — в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Славянском районах. По одному человеку заболели в Староминском, Гулькевичском и Новокубанском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 582 человека, на 1 марта 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 679,8. Выздоровевшими признаны 33 232 пациента. Скончались 1944 человека.

В ковид-стационарах региона остаются 1 152 пациента, в том числе 88 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО, 2254 пациента лечатся на дому.