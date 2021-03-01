Грозный, , 13:25 — REGNUM В Чечне привит от коронавируса всего 19 551 человек. Из них граждане старше 60 лет составляют 1115 человек. Между тем они входят в зону риска в первую очередь, и прививать их надо гораздо активнее. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«На сегодняшний день у нас проживает свыше 128 тысяч граждан возрастом свыше 60 лет. Оперштабу необходимо начать активную вакцинацию людей данной возрастной группы. С учетом того, что пожилые люди входят в особую зону риска, нам необходимо дать им максимальную возможность уберечься от коронавируса и обезопасить свое здоровье», — приводит слова чеченского лидера пресс-служба минздрава региона.

Кадыров поручил министру здравоохранения Эльхану Сулейманову озаботиться вопросом поставки дополнительной партии вакцины «Спутник V», а также вместе с региональными СМИ организовать информирование населения о пользе прививки.

Напомним, всего в республике действуют 25 прививочных пунктов. За все время в регион поступило 25 342 дозы вакцины против коронавируса.