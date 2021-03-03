Майминский район, Алтай, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай вновь растёт число жертв COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, два летальных случая были зарегистрированы ещё в январе 2021 года.

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Скончались 82-летняя жительница Майминского района и житель Кош-Агачского района 69 лет.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зафиксировано 194 летальных исхода, в 174 из которых непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Остальные скончались по иным причинам.