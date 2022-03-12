Западные страны и компании продолжают вводить ограничения в отношении России в связи со спецоперацией по защите ДНР и ЛНР. Так, к эмбарго присоединились компании по продаже одежды, маркетплейсы, автоконцерны, мультимедиа-фирмы, технологические гиганты и многие другие. Ограничения также коснулись российских спортсменов, спортивных клубов и сборных страны. Однако есть крупные компании, которые отказываются вводить санкции в отношении России. Так, в Coca-Cola заявили, что не планируют уходить с российского рынка; это заявление вызвало негодование на Украине, где сразу две сети супермаркетов в этой связи отказались от сотрудничества с корпорацией. Правительство принимает ряд мер по поддержке экономической ситуации в России. Помимо этого, в некоторых городах вводятся дополнительные инструментарии экономической регулировки — в частности, в Москве создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики города. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

10:22 05.03.2022 В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша. Читайте также: Депутаты Заксобрания Калужской области рассмотрят меры поддержки экономики

10:34 05.03.2022 В связи с изменившейся экономической обстановкой вокруг России в Новгородской области обеспечили запас продуктов в магазинах сроком на три месяца. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Новгородской области обеспечили трёхмесячный запас продуктов

10:36 05.03.2022 Глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая американской компанией SpaceX, отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств». Об этом заявил глава компании Илон Маск. Читайте также: Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в Starlink

10:41 05.03.2022 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее отсрочку уплаты утилизационного сбора, для поддержки автопроизводителей. Об этом 5 марта сообщает сайт правительства. Читайте также: Автопроизводителям России отсрочили уплату утилизационного сбора

10:41 05.03.2022 Платёжная система PayPal приостановила работу в России.

10:42 05.03.2022 Компания eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.

10:46 05.03.2022 Российские средства массовой информации не подвергаются цензурированию в Бразилии. Об этом 5 марта заявил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Читайте также: Посол РФ заявил об отсутствии цензуры в Бразилии в отношении российских СМИ

10:46 05.03.2022 Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии.

10:47 05.03.2022 Американская образовательная платформа Coursera временно приостанавливает всю свою деятельность на территории России.

10:47 05.03.2022 С инициативой рассмотреть возможность использования мощностей завода в Рязани для ремонта самолётов ИЛ-76 обратилась Рязанская область в федеральный центр. Об этом вечером 4 марта сообщил губернатор Николай Любимов. Читайте также: В Рязани предложили мощности для ремонта самолётов ИЛ-76

10:55 05.03.2022 Меры по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций обсудили в правительстве Якутии. Первоочередной задачей для республики премьер-министр региона Андрей Тарасенко назвал плановый и досрочный завоз грузов. Читайте также: В Якутии в условиях санкций главной задачей стал северный завоз

10:57 05.03.2022 Украина старается испортить отношения между Россией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев. Подробности в материале: Политолог: Украина пытается поссорить Азербайджан с Россией

11:01 05.03.2022 Миф о неприкосновенности частной собственности, на котором базируется правовая база США и стран ЕС, разрушен, спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует воспользоваться четвертой волной амнистии капитала. Читайте также: Володин: Рухнул миф США и ЕС о неприкосновенности частной собственности

11:10 05.03.2022 Пивоваренная компания «Балтика» продолжит свою деятельность в России, несмотря на заявление о прекращении инвестиций в РФ со стороны одной из ведущих пивоваренных компаний мира — Carlsberg Group. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пивоваренной компании «Балтика». Читайте также: «Балтика» адаптирует работу после прекращения инвестиций Carlsberg в Россию

11:14 05.03.2022 Николай Любимов. Фото: ryazangov.ru

11:35 05.03.2022 Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов СДЭК работает в обычном режиме и готов доставить отправления из-за рубежа, сообщили в компании. Читайте также: В компании «СДЭК» заявили о готовности доставить отправления из-за рубежа

11:37 05.03.2022 Оборонное предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде не зависит от импорта или настроений западных партнеров, заявил генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», Герой Труда России Виктор Шурыгин. Читайте подробнее: Оборонный завод в Волгограде не боится санкций США

11:47 05.03.2022 Проблем с поставками сахарного песка в Ленинградской области не наблюдается. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе областной администрации. Читайте подробнее: Магазины Ленобласти обеспечены сахарным песком

11:49 05.03.2022 Угрозы для обслуживания отрезка газопровода «Северный поток — 2», проходящего в территориальных водах Германии, пока нет. Об этом сообщает 5 марта агентство DPA со ссылкой на министерство экономики федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Об этом: В Германии пока не видят угрозы для обслуживания «Северного потока — 2»

11:50 05.03.2022 Введенные западными странами санкции против России вкупе с украинским кризисом нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод. Об этом сообщает французский портал Atlantico. Читайте также: Санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода —Atlantico

11:55 05.03.2022 Для правительства Пермского края не будет трех выходных дней в честь 8 Марта. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Впереди три выходных дня, но для правительства региона все они будут рабочими. Поручил экономическому блоку правительства подготовить реальный план по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. Уже 9 марта он должен быть представлен и принят. Сейчас реагировать на все изменения и принимать необходимые меры нужно без замедлений, это крайне важно для сохранения социальной и экономической стабильности в крае», — сказал глава региона. Подробности в материале: Для правительства Прикамья отменили праздничные выходные дни

12:01 05.03.2022 Команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контрактс «Уралкалием» и российским пилотом Никитой Мазепиным.

12:18 05.03.2022 Глава Татарии Рустам Минниханов 5 марта заявил, что введенные против России санкции не обходят стороной региональные предприятия. Но в республике за последние годы заложена прочная база, которая позволит справиться со всеми потрясениями. «Сейчас главное — сплоченность, взаимная поддержка, уверенность в собственных силах. Наша общая задача — спокойно и последовательно пройти этот этап, реализовать все необходимые меры для сохранения устойчивости», — нацелил Минниханов. Подробности в материале: Глава Татарии призвал к сплочённости и взаимной поддержке на фоне санкций

12:32 05.03.2022 В Калуге депутаты Законодательного собрания области 5 марта приняли первый пакет законов для поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций, сообщает председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев. Об этом: Калужские депутаты приняли первый пакет законов для поддержки экономики

12:48 05.03.2022 Андрей Тарасенко. Фото: kremlin.ru

13:11 05.03.2022 Российская экономика оказалась в экстраординарных условиях, которые требуют решительных мер, в том числе и в части использования программного обеспечения. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: «Нужны экстраординарные меры» — Песков об использовании ПО без лицензии

13:15 05.03.2022 Совещания по ситуации в экономике проведет на будущей неделе президент России Владимир Путин. Об этом 5 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Путин на будущей неделе проведет совещания по экономике — Песков

13:15 05.03.2022 Попытки Запада изолировать Россию экономически не смогут достичь цели. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: «Мир слишком большой, чтобы изолировать Россию» — Песков

13:16 05.03.2022 Санкции западных стран против России не означают изоляцию страны, поскольку мир слишком большой, чтобы США и Европа могли нас изолировать. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: санкции против России не означают изоляцию страны

13:17 05.03.2022 Россия вынуждена соответствующе реагировать на «экономический бандитизм» недружественных государств. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Россия будет бороться с «экономическим бандитизмом» Запада — Песков

13:19 05.03.2022 Россия внимательно следит за обстановкой на рынке нефти и мировом энергетическом рынке в целом. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Мировые энергетические рынки может «изрядно перекосить» — Песков

13:23 05.03.2022 Владелец бренда Zara, компания Inditex, закрывает оффлайн-магазины и онлайн-торговлю в РФ.

13:24 05.03.2022 В некоторых сегментах российского рынки другие компании смогут занять нишу западных производителей, и это может произойти на фоне санкций безвозвратно. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков: некоторый западный бизнес потеряет шанс вернуться в Россию

13:25 05.03.2022 Сейчас ситуация в экономике России экстраординарная, и она требует экстраординарных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков считает нынешнюю ситуацию в экономике России экстраординарной

13:28 05.03.2022 Намерения национализировать особняки российских бизнесменов в Великобритании, яхты в Италии — это и есть квинтэссенция экономического бандитизма Запада. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Запад покусился на святое право собственности — Песков

13:29 05.03.2022 Компания Rockstar Games — разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption — прекратила продажи игр на территории России.

13:29 05.03.2022 Напомним, новые антироссийские санкции Америка и Европа стали вводить после спецоперации на Украине. Ранее (2 марта) губернатор Забайкалья Александр Осипов на встрече с представителями средств массовой информации заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Подробности в материале: Власти Забайкалья ищут механизмы сдерживания цен

13:34 05.03.2022 Планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков назвал последствия запрета покупки российской нефти

13:36 05.03.2022 Белоруссия намерена в течение двух лет построить свои порты на российской Балтике. Об этом 5 марта рассказал белорусский президент Александр Лукашенко после своего участия в спортивно-массовом мероприятии «Минская лыжня», которое проходило в спортивном центре «Раубичи». Читайте подробнее: Лукашенко пообещал построить на Балтийском море белорусские порты

13:50 05.03.2022 Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков: планы по поддержке экономики в условиях санкций сейчас верстаются

13:51 05.03.2022 В Росавиации заявили, что полеты российских авиакомпаний внутри РФ продолжаются без ограничений.

13:57 05.03.2022 В планах российского президента Владимира Путина пока нет встреч с представителями иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 марта журналистам. Песков добавил, что некоторые компании вынужденно приняли такое решение, и российским властям ясны эти причины. Речь идет об «экономическом бандитизме» со стороны других стран, пояснил он. Об этом: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом — Песков

14:03 05.03.2022 Конфискацию своей виллы в итальянской Тоскане подтвердил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области и предприниматель Олег Савченко 5 марта в своём телеграм-канале. Подробности в материале: Депутат Госдумы от Волгоградской области подтвердил изъятие виллы в Италии

14:10 05.03.2022 Стоимость цены нефти $130 за баррель станет концом мировой экономики, заявил генеральный директор сербской компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Подробности в материале: Цена нефти в $130 станет концом мировой экономики, заявили в Сербии

14:15 05.03.2022 Росавиация рекомендует ряду российских авиакомпаний приостановить все международные рейсы с 6 марта, сообщили в ведомстве. Читайте подробнее: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ приостановить все рейсы за рубеж

14:25 05.03.2022 В медицинских организациях Удмуртии сформирован достаточный запас медицинских препаратов для лечения пациентов в стационарах. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко. Она отметила, что при закупке нужных препаратов в первую очередь учитывается не торговое название лекарства, а действующее вещество. «Большинство закупаемых и используемых в стационарах республики препаратов производятся на территории нашей страны», — заверила замминистра. Об этом: Больницы Удмуртии сформировали запас лекарств на три месяца

14:28 05.03.2022 Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и Oysho, приостановила работу в России. Это решение связано с проведением на Украине российской спецоперации, сообщает 5 марта газета Diario. В заявлении компании говорится, что в сложившихся обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность своих операций в РФ. Работа 502 магазинов на время приостанавливается, как и онлайн-торговля. Читайте подробнее: Магазины Zara, Bershka и Oysho приостановили работу в России

14:30 05.03.2022 В Кемеровской области дефицита автомобилей не будет. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально». Читайте также: В Кузбассе не ожидают дефицита автомобилей

14:31 05.03.2022 PayPal. Иван Шилов © ИА REGNUM

14:45 05.03.2022 Провести всенародную акцию поддержки президента РФ Владимира Путина и российских военных, задействованных в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, предложил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте подробнее: Толстой предложил поддержать Путина и военных концертом в «Парке Победы»

14:51 05.03.2022 «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

14:53 05.03.2022 Предприятия Башкирии включаются в работу по обеспечению энергетической безопасности и независимости топливно-энергетического комплекса России. Об этом 5 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети. Он привел в пример Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, на котором производят катализаторы крекинга нефти. Подробности в материале: Глава Башкирии сообщил об увеличении спроса на продукцию химического завода

15:15 05.03.2022 Национальный банк Казахстана для поддержания курса тенге на международном валютном рынке с 1 по 5 марта продал $534 млн. Об этом сообщает пресс-служба кредитного регулятора. Читайте также: Нацбанк Казахстана продал за пять дней более $0,5 млрд

15:15 05.03.2022 В Госдуме не исключили установления ценовых коридоров на ряд товаров, включая продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. Подробности в материале: В Госдуме не исключили введения ценовых коридоров на некоторые товары

15:22 05.03.2022 Масштаб антироссийских санкций и та легкость, с которой вводились различные ограничения, говорят о том, что их инициаторы очень спешили произвести впечатление и всерьез не задумывались о последствиях, а они серьезные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом: Миронов видит основания для уверенности в преодолении трудностей

15:30 05.03.2022 В Вологодской области запас лекарственных средств создан на пять-семь месяцев, сообщает региональный департамент здравоохранения. Подробности в материале: На Вологодчине создали запас лекарств на несколько месяцев

15:32 05.03.2022 Правительство Франции посоветовало французским компаниям не торопиться с уходом из России. Об этом участник совещания в Елисейском дворце, на которое приглашали представителей ведущих французских компаний, рассказал газете Le Figaro. «Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», — рассказал собеседник издания. Читайте подробнее: Власти Франции посоветовали компаниям не покидать Россию в спешке

15:44 05.03.2022 Российские туристы, которые вынужденно задержались в странах Евросоюза из-за закрытия воздушного сообщения, могут вернуться домой на регулярных международных автобусных маршрутах. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Об этом: Туристы могут вернуться в Россию из ЕС на автобусах до Петербурга

16:00 05.03.2022 Российская сторона запросила у Вашингтона письменные гарантии того, что российско-иранское сотрудничество после восстановления ядерной сделки не будет сорвано из-за санкций. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 5 марта на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым. По словам российского министра, «аваланш агрессивных санкций», извергаемый Западом, должен быть осмыслен, и в первую очередь юристами. Москве нужен очень чёткий ответ, нужны гарантии, что санкции не коснутся режима торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместный всеобъемлющий план действий. Подробности в материале: России нужны гарантии США, что санкции не помешают работе с Ираном — Лавров

16:41 05.03.2022 «Северный поток». Официальный сайт ПАО «Газпром»

17:04 05.03.2022 Российская авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом: «Летать мы будем» — Путин о санкциях Запада и авиаперевозках

17:05 05.03.2022 Российскому дипломату, высланному из США, помогут вернуться в Псков с помощью поддержки местной администрации. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Псковской области помогут вернуться домой высланному из США дипломату

17:06 05.03.2022 Антироссийские санкции, которые вводит Запад, это способ борьбы с Россией, сродни войне, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний. Он призвал так называемых партнеров понять, к чему может привести такой путь. Читайте также: Санкции Запада сродни объявлению войны — Путин

17:10 05.03.2022 ФАС России направила запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары для детей после жалоб на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники. Об этом: ФАС проверит обоснованность роста цен на детские товары

17:10 05.03.2022 Для Грузии присоединение к антироссийским санкциям может иметь катастрофические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил политолог Аслан Рубаев. Читайте также: Эксперт: Грузия прямо сейчас в реальном времени учится на ошибках Украины

17:12 05.03.2022 Известие о том, что Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского из своей программы на фоне ситуации на Украине, всколыхнуло российских пользователей соцсетей. Даже несмотря на существенное (на фоне санкций) сужение полей для обсуждения, люди негодуют, ведь до абсурда дошло: «Если не нравится то, что делает Путин, значит, не нужно знать Достоевского». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Историческая память — как у рыбок, восемь секунд! Нацисты тоже начинали со сжигания книг», — напомнила Наталья Кислева. «Достоевский — это настоящий философ. У него очень много можно почерпнуть. Эти люди обделяют себя знаниями. Их жаль», — замечает М. «Достала Достоевского, письма воспоминания, буду читать с особым удовольствием. Захотелось сильно», — поделилась Виктория Михайлова. «Уму непостижимо. Клоуны вульгарные — пожалуйста, а литература, классика, всё, что сеет разумное, — это нет, запрет. Люди не должны быть думающими. Ими проще управлять», — приводит довод Елена. Читайте также: В Милане запретили Достоевского. Сеть: «Европа снова больна нацизмом»

17:43 05.03.2022 Законопроект, запрещающий публиковать данные о доходах и имуществе ряда категорий лиц, в частности, чиновников, подвергнутых санкциям из-за рубежа, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. Об этом: ГД может запретить публиковать данные о доходах чиновников под санкциями

17:52 05.03.2022 Королевский театр Мадрида «Реал» отменил запланированные на май балеты с участием артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters. Подробности в материале: Театр Мадрида «Реал» отменил выступления артистов балета из Большого театра

18:05 05.03.2022 Россия предпримет пропорционально жёсткие ответные меры в отношении Британии из-за устроенной Лондоном «санкционной истерии», заявляет 5 марта МИД РФ. Отмечено, что России не остаётся иного выбора, в то время как Лондон играет ведущую роль в санкционной истерии. Читайте также: Москва жёстко ответит на «санкционную истерию» Лондона — МИД России

18:12 05.03.2022 Протест заявлен Вашингтону в связи с высказыванием американского сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, сообщили 5 марта в пресс-службе МИД РФ. Читайте также: Послу США заявлен протест из-за слов американского сенатора о Путине

18:37 05.03.2022 Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:57 05.03.2022 Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что экономическая ситуация, которая складывается в условиях санкционного давления на Россию, не скажется на социальных расходах, а также не заморозит уже начатые проекты. Подробности в материале: Ростовский губернатор: «Социальные расходы — наш абсолютный приоритет»

19:15 05.03.2022 Россельхознадзор с 5 марта снимает ограничения и разрешает ввоз ряда подкарантинной продукции из Китая, Молдавии, Сербии, Бангладеш и Азербайджана. Читайте подробнее: Россельхознадзор снимает ограничения на импорт продукции из пяти стран

19:28 05.03.2022 Дискриминации выходцев из России в Германии быть не должно, заявила 5 марта германский министр внутренних дел Нэнси Фезер. Подобным же образом высказался генсек партии ХДС Марио Чайя. Подробности в материале: Глава МВД Германии выступил против дискриминации выходцев из России

19:50 05.03.2022 В Югре для оперативного реагирования на изменение ситуации на потребительском рынке департаментом экономического развития совместно с органами местного самоуправления организован мониторинг розничных цен в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Об этом заявил 5 марта заместитель губернатора Югры Роман Генкель. Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами «Магнит» Регина Елагина отметила рост спроса на бакалею, сахар, детское питание. Об этом: В Югре отмечается повышенный спрос на ряд продовольственных товаров

20:04 05.03.2022 Минприроды Чувашии поддержало призыв главы Чувашии Олега Николаева и приняло участие в акции «Чувашия — Донбассу» по оказанию помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской Народных Республик. На собранные сотрудниками министерства и подведомственных учреждений приобретены холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, утюги. [[[quote-0]]]

20:06 05.03.2022 Тему российской спецоперации на Украине обсуждают 5 марта на встрече в Москве российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет. Об этом: Песков заявил о начавшейся встрече Путина с премьер-министром Израиля

20:24 05.03.2022 Американские сенаторы приглашены на виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телемост собирается организовать посольство Украины в США утром 5 марта. При этом общение с украинским президентом будет проходить через программу Zoom. Другие подробности мероприятия пока неизвестны. Читайте также: «Узнают: уничтожены ли улики их коррупции» — сеть о встрече США с Зеленским

20:25 05.03.2022 В Ульяновской области для экспортно ориентированных компаний заработал ситуационный центр и запущена «горячая линия». Данные площадки созданы для того, чтобы «совместными усилиями найти пути решения возникающих проблем», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Читайте подробнее: В Ульяновской области заработал ситуационный центр для компаний-экспортёров

20:55 05.03.2022 Украинский кризис и введённые в связи с ним санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, заявляет Международный валютный фонд. Читайте подробнее: МВФ: санкции против России окажут серьёзное влияние на глобальную экономику

20:56 05.03.2022 В Курганской области создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Его возглавил губернатор Зауралья Вадим Шумков, сообщает оперштаб региона. Штаб создан в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения социально-экономической стабильности, поддержания всех реализуемых проектов в условиях действия санкционных мер. Читайте также: В Курганской области создали штаб по социально-экономической стабильности

21:10 05.03.2022 Вице-президент США Камала Харрис с 9 по 11 марта отправится с официальным визитом в Европу, где она встретится с лидерами Польши и Румынии, чтобы выразить поддержку Штатов на фоне наплыва беженцев в Европу. Вице-президент остановится в Варшаве, Польше, Бухаресте и Румынии. При этом некоторые сенаторы, недовольные работой Харрис, выразили негодование по поводу предстоящей поездки. Читайте подробнее: «Пусть они оставят ее себе» — сети о поездке вице-президента США в Европу

21:10 05.03.2022 Решение Международного агентства Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизить суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Засуньте свои рейтинги…» — сети о снижении кредитного рейтинга России

21:17 05.03.2022 Отказ ЕС от приграничного и трансграничного сотрудничества с Россией приносит многолетние взаимовыгодные наработки в жертву политической конъюнктуре, говорится в опубликованном 5 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Читайте также: В МИД РФ ответили на отказ ЕС от трансграничного сотрудничества с Россией

21:23 05.03.2022 Европейский союз должен полностью избавиться от поставок нефти, газа и угля из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Читайте подробнее: Еврокомиссия призывает полностью отказаться от нефти, газа и угля из России

21:31 05.03.2022 В Югре пройдут Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. «У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для параолимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — пояснил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Дата проведения состязаний определится в ближайшее время. Об этом: В Югре пройдут альтернативные Параолимпийские игры 2022 года

21:50 05.03.2022 В Госдуме допускают, что при соблюдении ряда условий может восстановиться авиасообщение с Грузией, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. Читайте подробнее: В Госдуме допустили восстановление авиасообщения с Грузией

21:56 05.03.2022 Агентство гражданской авиации Черногории 4 марта приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Читайте подробнее: Черногория закрыла небо для российских самолетов

22:36 05.03.2022 Министерство транспорта России подготовило проект постановления правительства о мерах по поддержке гражданской авиации в условиях санкций на период до сентября 2022 года. Об этом: Минтранс предложил меры по поддержке гражданской авиации в условиях санкций

22:40 05.03.2022 Михаил Мишустин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

23:00 05.03.2022 Информация, согласно которой фьючерсы на газ в Европе продолжают дорожать, а цены преодолели рекордную отметку в $2400 за тысячу кубометров, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 марта в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Сеть: «У кого комфорт отняли?» — цены на газ в Европе вновь побили рекорд