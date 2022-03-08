Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Американская фирма-производитель косметических средств и парфюмерии Estee Lauder приостанавливает свою деятельность на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба компании.

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Указывается, что компания приостанавливает всю коммерческую деятельность в России. На территории России будут закрыты все магазины и торговые точки брендов компании и приостановлены все поставки для любого из ритейлеров.

Уточняется, что сотрудникам компании, работающим в России, будет предоставлена компенсация и оказана материальная поддержка. Также отмечается, что компания выделила миллион долларов на оказание помощи народу Украины. Компания Estee Lauder, помимо производства продукции под основным именем, владеет около 30 брендами по всему миру. В их число входят MAC Cosmetics, Clinique, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие, кроме того, компанию производит парфюмерию для модных домов Tom Ford Beauty и DKNY Fragrances.

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