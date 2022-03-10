Бухарест, , 10:20 — REGNUM На автозаправочных станциях в Румынии резко подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом 10 марта сообщило «Румынское телевидение».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По свидетельствам очевидцев, только за последние сутки средняя цена на горюче-смазочные материалы выросла в 1,2 раза, и указанный процесс набирает обороты. У сотен АЗС по всей стране выстроились километровые очереди, а компании-владельцы заправок объявили о намерении ввести ограничения отпуска продукции.

Как заявил в Бухаресте Раду Бурнете, глава Конфедерации работодателей Concordia, в которую также входят румынские производители топлива, сложившаяся ситуация связана с общими инфляционными процессами в стране.

«Действительно, будут ценовые колебания, однако говорить о каком-либо тотальном повышении стоимости бензина и «дизеля» в данном контексте не стоит», — отметил, в частности, он.

По некоторым данным, соответствующие изменения на румынском рынке связаны с техническими проблемами на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, поставляющем топливо в Румынию. Как ожидается, ситуация нормализуется в течение ближайших нескольких недель.