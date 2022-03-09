Москва, , 16:24 — REGNUM В Госдуме обеспечат контроль за расходованием выделенных 25 млрд рублей на проведение весенних полевых работ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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«Мы в партии добивались, чтобы на весенние полевые работы были выделены средства в полном объеме. Сначала это была дискуссия выделить 10 млрд (на льготные краткосрочные кредиты) — мы с этим не согласились. И вот принято решение выделения 25 млрд на весенние полевые работы — это достаточно хороший объем, и наша здесь задача как партии «Единой Россия», как Госдумы — обеспечить контроль, чтобы каждый сельхозпроизводитель, который придет в кредитную организацию, не получил отписку из-за волокиты, а получил кредит в полном объеме», — отметила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

В Госдуме понимают, что «помощи ждать неоткуда, и нужно качественно провести весенние полевые работы, от которых зависит наш будущий урожай и отчасти будущее нашей страны, добавила парламентарий.