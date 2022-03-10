Москва, , 16:27 — REGNUM Для бесперебойной работы предприятий на территории Москвы власти города планируют ввести ряд поблажек для исполнителей госудаственных контрактов. Об этом 10 марта написал в своем официальном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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Для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до шести месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Также городские власти намерены установить мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда.

Также мэрия намерена увеличить размер аванса по государственным контрактам до 70%. Помимо этого, планируется разрешить пересмотр стоимости контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля. Ожидается, что эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд.

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