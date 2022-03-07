Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Американский стриминговый сервис кино и сериалов Netflix приостанавливает свою деятельность на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом 6 марта сообщил журнал Variety.

Пульт Netflix Brian Cantoni

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Представитель компании сообщил изданию, что решение о приостановке деятельности в России принято с учётом обострения ситуации на Украине.

Руководство компании сообщило, что Netflix приостанавливает работу над российскими проектами в связи с ситуацией на Украине. Среди таких проектов сериал «Анна К» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина», криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук, сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым и другие проекты.

Также Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов первого и второго мультиплекса, которые он должен был включить в сетку вещания. Согласно закону о «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» онлайн-кинотеатр должен был с 1 марта начать вещание 20 телеканалов, в том числе Первого канала, «России-1», «Спас», ТВ-3, «Муз-ТВ».

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке работы Netflix над проектами в России.

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