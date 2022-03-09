Стокгольм, , 13:21 — REGNUM 7 марта министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг созвала пресс-конференцию, на которой сообщила журналистам, что спецоперация России на Украине является прямой угрозой безопасности страны. В этой связи она поручила Шведскому агентству оборонных исследований (FOI) составить «список российских инвестиционных проектов и экономических интересов России в Швеции», передает телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить полное применение системы санкций и предоставить правоохранительным органам информацию для дальнейших действий. Вовлеченные компании также должны попасть под санкционный режим», — заявила Халлберг.

Таким образом, Халлберг представила решение правительства Швеции, которое можно свести к одному тезису — «все российские капиталы и интересы» будут найдены, внесены в список и подпадут под санкционные ограничения.

В то же время министр заявила, что Швеция не зависит от России, поэтому ощутимого вреда шведской экономики данная мера не повлечет.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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