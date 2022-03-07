Вашингтон, 7 марта 2022, 13:57 — REGNUM Boeing заявил, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает техотделы в Москве и Киеве, пишет Wall Street Journal.
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«Boeing прекратила закупки российского титана… Она также закрыла свои техотделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиакомпаниям», — отмечается в сообщении.
В России расположен крупнейший производитель титана в мире — «ВСМПО-АВИСМА». В ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве.
«ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана.