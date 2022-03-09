Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Рекламную деятельность и продажу напитков на территории России приостанавливает компания PepsiCo в связи с событиями на Украине. Об этом сказано в распространённом 8 марта заявлении исполнительного директора компании Рамона Лагуарты.

Л. И. Брежнев на предприятии «Пепси-кола». Новороссийск. 1976

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Согласно заявлению, компания объявляет о приостановке продаж Pepsi-Cola и других напитков производства компании в России, включая 7Up и Mirinda. Кроме того, компания приостанавливает инвестиции и всю рекламную деятельность на территории России.

При этом отмечается, что компания приостанавливает свою деятельность и на территории Украины, так как не может обеспечить безопасность сотрудников и их семей.

Уточняется, что, осознавая свою ответственность перед покупателями, компания продолжит продажу в России других своих товаров, в том числе молока и детского питания.

Напомним, компании PepsiCo принадлежат бренды Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos, а также «Вимм-Билль-Данн», «Агуша», «Чудо» и другие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что свою деятельность в России приостанавливает американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola.

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