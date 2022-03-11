Москва, , 13:36 — REGNUM Информация о том, что корпорация Meta разрешила призывать к насилию против граждан России в Facebook и Instagram, должна быть тщательно проверена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Facebook Yuri Samoilov

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"Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения», — сказал Песков.

При этом, по его словам, такие действия со стороны корпорации «очень трудно себе представить»: «Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании».